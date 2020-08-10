أمير نجران يبحث استحداث وجهات جديدة للخطوط السعودية من وإلى المنطقة

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بحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، خطة التوسع في عدد الرحلات الجوية المقررة، واستحداث وجهات جديدة للرحلات الداخلية من مطار نجران الإقليمي ومطار شرورة.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بنجران وشرورة، ماجد بن مانع آل زندان، بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد، متمنيا له التوفيق .

وعبّر آل زندان عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما يلقاه من دعم لتحقيق أهداف الخطوط السعودية بالمنطقة، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل وبذل الجهود لخدمة المنطقة وأهالها.