الأمم المتحدة تؤكد التزامها بمساعدة شعب لبنان بكل السبل الممكنة

المناطق - الرياض

أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، تعهد والتزام الأمم المتحدة بمساعدة شعب لبنان بكل السبل الممكنة، مشيرةً إلى أنه منذ الانفجار، تعمل وكالات الأمم المتحدة على مدار الساعة لإيصال المستلزمات الطبية وحزم الإغاثة.

جاء ذلك في كلمة الأمم المتحدة التي ألقتها أمينة محمد خلال المؤتمر الدولي الافتراضي رفيع المستوى لمساعدة ودعم الشعب اللبناني الذي عقد اليوم بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعربت عن امتنانها للمتبرعين، مفيدة أن الدعم المالي الذي جُمع في وقت قياسي، لاسيّما من قبل الشركاء الإقليميين صنع فرقاً كبيراً.

وأشارت أمينة محمد إلى أن حجم الدمار الكبير يفوق قدرة منظومة الأمم المتحدة الإنسانية وحدها وينبغي أن يتم إشراك طيف أوسع من منظمات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين.