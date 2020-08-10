كارثة في السودان.. الفيضانات تقتل 30 شخصا وتدمر قرابة 4000 منزل في 4 أيام

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http://almnatiq.net/?p=892133
المناطق_وكالات

أعلن الدفاع المدني السوداني، ي مصرع 20 شخصا وإصابة 13 آخرين بسبب سيول وأمطار غزيرة في مختلف مناطق البلاد، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للضحايا منذ الخميس 6 أغسطس إلى 30

وقال الدفاع المدني: “لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 13″، لافتا إلى تدمير 66 مرفقا عاما

وأضاف أن عدد المنازل التي دمرت كليا بلغ 3945 منزلا منذ يوم الخميس

وأفادت وكالة السودان للأنباء الرسمية بأن الدفاع المدني أرسل مساعدات بواسطة مروحيات إلى 2000 من عمال تعدين الذهب حاصرتهم مياه السيول في شرق السودان

وقالت “سونا” إن فرق الإغاثة قدمت دعما غذائيا وطبيا من محاليل ومضادات حيوية وأدوية، حيث يقدر عدد المحاصرين بـ2000 بمناطق متفرقة بين منطقة النابع وشلاتين وتلخصت حاجتهم في مياه الشرب والمواد الغذائية

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان قد ذكر يوم الأربعاء أن خمسين ألف شخص تأثروا بالأمطار

وقال إن “الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وسببت أضرارا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد”

إضافة إلى ذلك، انهار سد “بوط” في ولاية النيل الأزرق ما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق ما أفادت السلطات المحلية في وقت سابق

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة

وأثرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

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