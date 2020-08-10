الربيعة: نعود لأعمالنا وخدمة وطننا وشعارنا: ألبسُ كمامتي ولن أصافح وأتركُ مسافة كافية

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جددت الصحة السعودية من تحذيراتها ونشراتها التوعوية، بعد عودة الموظفين لأعمالهم أمس بعد إجازة عيد الأضحى. وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: «نعود لأعمالنا وخدمة وطننا، وشعارنا: ألبسُ كمامتي، لن أصافح، أتركُ مسافة كافية»

يأتي ذلك مع تسجيل الوزارة ارتفاعا طفيفا في الحالات المصابة، وفق ما أعلن متحدث الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال الإيجاز الصحافي بشأن مستجدات كورونا «(كوفيد – 19»)، موضحا أن الوزارة «لا تزال ترصد نزولاً في عدد الحالات الحرجة، حيث بلغت 5.5 في المائة خلال الفترة الحالية». وبين متحدث وزارة الصحة أنه بعد مرحلة الاستقرار التي وصلت لها حالات كورونا المستجد أظهرت البيانات انخفاضا في تسجيل الحالات مع ارتفاع طفيف وقال: «بعد مرحلة الاستقرار التي وصلنا لها قبل بضعة أسابيع، نرصد انخفاض منحنى تسجيل الحالات، إلا أن هنالك ارتفاعاً طفيفاً»

وأعلن المتحدث عن تسجيل 1599 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد كوفيد – 19 ليصبح الإجمالي 252039 حالة. وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1428 حالة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 288690 حال. كما أكدت وزارة الصحة تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3167 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33484، والحالات الحرجة 1816 حالة

إلى ذلك، كشف الدكتور محمد عبد العالي عن انطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بكورونا في السعودية قريبا. وبين أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغت 3.813.274 فحصاً مخبرياً دقيقاً، مع انخفاض في تسجيل الحالات الحرجة، منذ أسابيع. ونفى عبد العالي وجود تفشيات أو بؤر ذات تأثير مرتبطة بنشاط معين. في الوقت الذي شدد فيه على أنه لم يثبت علمياً إصابة الشخص مجدداً بعد تعافيه من الفيروس