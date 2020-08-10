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” الزعاق” يكشف الفرق بين مطر “الصيف” و”الشتاء” و”القيظ”.. ويوضح أهميتهم !

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” الزعاق” يكشف الفرق بين مطر “الصيف” و”الشتاء” و”القيظ”.. ويوضح أهميتهم !

” الزعاق” يكشف الفرق بين مطر “الصيف” و”الشتاء” و”القيظ”.. ويوضح أهميتهم !
http://almnatiq.net/?p=892136
المناطق_الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن هناك مطراً صيفيأ، ومطراً شتوياً، ومطر قيظ.
وأوضح “الزعاق”: إن “المطر الصيفي والمسمى بالمراويح ينبت لنا الربيع الصيفي، والمعروفة بالشجيرات، ومطر الشتاء المسمى بالخريف ينبت لنا الربيع الشتوي والمعروف بالروض والنفل. حسب “سبق”.
وتابع: أما مطر القيظ المسمى بالهريف، فهذه لا تنبت نباتاً خاصاً بها، فهي تُنبت ما لا يعترف بالمواسم من النباتات، مثل الهيِّبان والثيِّل، وتطول فترة اخضرار الربيع الصيفي، وتعيد نشاط الأشجار الصيفية، أيضاً، كالسدر والطلح”. وأردف : “لهذا قال أهالينا رحمهم الله، يالله بصيفيةٍ نرعى بها حوليَّة.. ولا شتويةٍ نرعى بها وسمية، فالربيع الصيفي يمتد إلى الموسم القادم، على خلاف الربيع الشتوي الذي لا يدوم طويلاً، وأول ظهور شمس دفء الربيع، يبدأ يموت”.
وأضاف: أما “مطر الهريف، وهو مطر القيظ، فهو لا ينبت نباتاً خاصاً به، إنما ينبت النباتات التي لا تعترف بالمواسم ويطيل فترة اخضرار الربيع الصيفي ويعيد الحيوية للأشجار الصيفية”.

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