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استحداث وكالات جديدة بأمانة العاصمة المقدسة

استحداث وكالات جديدة بأمانة العاصمة المقدسة
http://almnatiq.net/?p=892137
المناطق_مكة

استحداث أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص وكالات جديدة بأمانة العاصمة العاصمة المقدسة، وذلك بناءً على الدراسة التي نفذها معهد الإدارة العامة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، وتفويض الصلاحيات للمستويات التنظيمية بهدف تحسين وتجويد الخدمات البلدية المقدمة من قبل أمانة العاصمة المقدسة .

وشمل الاستحداث تقليد خمس وكلاء لأمين العاصمة المقدسة وهم كالتالي :

المهندس محمد بن عبد الرحمن المورقي

وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات

الأستاذ / إبراهيم بن أحمد الغامدي

وكيل أمين العاصمة المقدسة للدعم والمساندة

المهندس / غازي بن عبدالخالق الحربي

وكيل أمين العاصمة المقدسة للتنمية العمرانية

المهندس / زهير بن عبدالرحمن سقاط

وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة

المهندس /عبدالله بن خميس الزايدي

وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات

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