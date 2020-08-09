احدث الأخبار

أمير القصيم يثمن دعم الشيخ محمد أبا الخيل لصندوق القصيم الوقفي
منطقة القصيم
 الأمم المتحدة تؤكد التزامها بمساعدة شعب لبنان بكل السبل الممكنة
أبرز المواد
 مصرع 10 حوثيين في جبهة قانية واندلاع مواجهات في محافظة البيضاء
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المرتفعات
أبرز المواد
 ” الزعاق” يكشف الفرق بين مطر “الصيف” و”الشتاء” و”القيظ”.. ويوضح أهميتهم !
أبرز المواد
 5 أخطاء.. تجنبها عند استخدام معقم اليدين
أبرز المواد
 وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء تُطلقان البرنامج الصيفي «9 رحلات للفضاء»
أبرز المواد
 استحداث وكالات جديدة بأمانة العاصمة المقدسة
أبرز المواد
 اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في بيلاروسيا
أبرز المواد
 الربيعة: نعود لأعمالنا وخدمة وطننا وشعارنا: ألبسُ كمامتي ولن أصافح وأتركُ مسافة كافية
أبرز المواد
 كارثة في السودان.. الفيضانات تقتل 30 شخصا وتدمر قرابة 4000 منزل في 4 أيام
أبرز المواد
 عقوبات واشنطن تضع هواوي في “ورطة”
أبرز المواد
أمير القصيم يثمن دعم الشيخ محمد أبا الخيل لصندوق القصيم الوقفي

أمير القصيم يثمن دعم الشيخ محمد أبا الخيل لصندوق القصيم الوقفي

منطقة القصيم
الأمم المتحدة تؤكد التزامها بمساعدة شعب لبنان بكل السبل الممكنة

الأمم المتحدة تؤكد التزامها بمساعدة شعب لبنان بكل السبل الممكنة

أبرز المواد
مصرع 10 حوثيين في جبهة قانية واندلاع مواجهات في محافظة البيضاء

مصرع 10 حوثيين في جبهة قانية واندلاع مواجهات في محافظة البيضاء

أبرز المواد
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المرتفعات

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المرتفعات

أبرز المواد

أمير القصيم يثمن دعم الشيخ محمد أبا الخيل لصندوق القصيم الوقفي

أمير القصيم يثمن دعم الشيخ محمد أبا الخيل لصندوق القصيم الوقفي
http://almnatiq.net/?p=892163
المناطق - بريدة

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , دعم الشيخ محمد بن علي أبا الخيل لصندوق القصيم الوقفي.
وقال سموه : إن ما قدمه يعكس الخيرية والإيجابية و الانتماء التي يتحلى بها أبناء هذا الوطن الأوفياء, مقدما شكره له على كل ما بذله من عطاء لدعم صندوق القصيم الوقفي لتعزيز الأعمال الخيرية والتنموية للمنطقة.
وأشار سمو أمير منطقة القصيم إلى أن صندوق القصيم الوقفي هو عمل مؤسسي سيستمر ـ بإذن الله ـ للبذل والعطاء في الأنشطة الاجتماعية كافة, لافتا سموه الانتباه إلى أن الصندوق عمل مستدام وستجني المنطقة وأهلها ثماره بإذن الله, مؤكدا أن هذه المبادرات الغير مستغربة من رجالات وأبناء المملكة عامة تعد مفخرة للوطن, سائلا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

روابط ذات صلة

تصاعد مستمر بتدفق كميات التمور لمهرجان بريدة وتوافق بالعرض والطلب

تصاعد مستمر بتدفق كميات التمور لمهرجان بريدة وتوافق بالعرض والطلب
أمير القصيم يلتقي المهنئين من مسؤولي المنطقة بعيد الأضحى المبارك

أمير القصيم يلتقي المهنئين من مسؤولي المنطقة بعيد الأضحى المبارك
الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس جامعة القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس جامعة القصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*