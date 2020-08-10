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تركيا تعلن اعتزامها إجراء عمليات مسح زلزالي شرق المتوسط

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تركيا تعلن اعتزامها إجراء عمليات مسح زلزالي شرق المتوسط

تركيا تعلن اعتزامها إجراء عمليات مسح زلزالي شرق المتوسط
http://almnatiq.net/?p=892187
المناطق - وكالات

أصدرت البحرية التركية إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية “عروج ريس” ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة من المرجح أن تجدد التوتر مع اليونان وهي عضو مثلها في حلف شمال الأطلسي.

والبلدان على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في المنطقة. وتسبب إخطارا مماثلا الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين تم نزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

لكن الرئيس التركي طيب أردوغان قال يوم الجمعة إن تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة لأن اليونان لم تف بوعودها بشأن هذه المسألة.

رجب طيب أردوغان

وتكون عمليات المسح الزلزالي عادة جزءا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات كما أن تركيا واليونان على خلاف حول قضايا مثل التحليق فوق بحر إيجه وقبرص المقسمة عرقيا.

وفي خضم تصاعد التوتر التركي الأوروبي، لاسيما بين أنقرة واليونان بعد توقيع الأخيرة اتفاقاً مع مصر الأسبوع الماضي حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز، جدد رئيس الوزراء اليوناني تأكيده أن بلاده لن تخضع للابتزاز التركي.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، الجمعة: اليونان لن تخضع للتهديد التركي بمناطقنا في البحر المتوسط.

كما شدد على أن لا سبيل أمام تركيا سوى الحوار أو المحكمة الدولية، في إشارة إلى الخلاف المحتدم، بينهما حول الحدود البحرية وعمليات التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط.

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