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جامعة نجران تبدأ بتسليم وثائق خريجي الفصل الصيفي عبر البريد الممتاز

جامعة نجران تبدأ بتسليم وثائق خريجي الفصل الصيفي عبر البريد الممتاز

منطقة نجران

جامعة نجران تبدأ بتسليم وثائق خريجي الفصل الصيفي عبر البريد الممتاز

جامعة نجران تبدأ بتسليم وثائق خريجي الفصل الصيفي عبر البريد الممتاز
http://almnatiq.net/?p=892196
المناطق - واس

بدأت جامعة نجران – ممثلة في عمادة القبول والتسجيل – أمس، بإصدار وثائق خريجي وخريجات الفصل الصيفي، وإرسالها عبر ‫البريد الممتاز‬، وذلك لمن حدّثوا بياناتهم، وقاموا بإضافة العنوان الوطني عبر البوابة الإلكترونية.
وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن العمادة واستمراراً لما تقدمه من خدمات متنوعة فإنها تواصل للعام الثاني تقديم خدمة “وثيقتك إلى باب بيتك”، التي ستستمر حتى الخميس المقبل، وتتيح للخريجين والخريجات وصول وثائق تخرجهم إلى منازلهم مجاناً من خلال العنوان الوطني، وذلك بالشراكة مع البريد السعودي، بحيث تصلهم إلى مواقعهم سواءً داخل المنطقة وخارجها، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بدءًا من تقديم الطالب طلب القبول في الجامعة لحين تخرجه.

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