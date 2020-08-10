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“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهْرَي مارس و أبريل

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“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهْرَي مارس و أبريل

“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهْرَي مارس و أبريل
http://almnatiq.net/?p=892202
المناطق - الرياض

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَيْ مارس وأبريل الماضيَيْن، وذلك في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري.
وأهابت الهيئة بجميع المكلفين إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa) تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.
ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).
وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

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