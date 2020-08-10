طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء الجنوب اللبناني

المناطق - الرياض

واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها يوميًا في أجواء الجنوب اللبناني خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة كفر كلا الجنوبية، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة يارون باتجاه الأراضي المحتلة.