احدث الأخبار

طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء الجنوب اللبناني
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهْرَي مارس و أبريل
أبرز المواد
 ارتفاع سعر خام القياس العالمي “برنت”
أبرز المواد
 جامعة نجران تبدأ بتسليم وثائق خريجي الفصل الصيفي عبر البريد الممتاز
منطقة نجران
 السديس يصدر قراراً بإنشاء وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف
أبرز المواد
 المملكة تخفض صادرات النفط إلى أمريكا لفرض خفض المخزون الأمريكي
أبرز المواد
 تركيا تعلن اعتزامها إجراء عمليات مسح زلزالي شرق المتوسط
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: تركيب العدادات الذكية يسير وفق الخطط الموضوعة
أبرز المواد
 هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تطلق حملة “تعويضك مضمون”
أبرز المواد
 كورونا يحصد أرواح 731 ألفا حول العالم وعدد المصابين يقترب من 20 مليونا
أبرز المواد
 انفجار مرفأ بيروت .. قادة الأجهزة الأمنية أمام القضاء اليوم
أبرز المواد
 وكالة أميركية تحصل على نسخة من ملف موثوق يؤكد تورط أفراد من أسرة قطر الحاكمة بتمويل حزب الله
أبرز المواد
طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء الجنوب اللبناني

طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء الجنوب اللبناني

أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهْرَي مارس و أبريل

“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهْرَي مارس و أبريل

أبرز المواد
ارتفاع سعر خام القياس العالمي “برنت”

ارتفاع سعر خام القياس العالمي “برنت”

أبرز المواد
جامعة نجران تبدأ بتسليم وثائق خريجي الفصل الصيفي عبر البريد الممتاز

جامعة نجران تبدأ بتسليم وثائق خريجي الفصل الصيفي عبر البريد الممتاز

منطقة نجران

طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء الجنوب اللبناني

طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء الجنوب اللبناني
http://almnatiq.net/?p=892206
المناطق - الرياض

واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها يوميًا في أجواء الجنوب اللبناني خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة كفر كلا الجنوبية، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة يارون باتجاه الأراضي المحتلة.

روابط ذات صلة

“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهْرَي مارس و أبريل

“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهْرَي مارس و أبريل
ارتفاع سعر خام القياس العالمي “برنت”

ارتفاع سعر خام القياس العالمي “برنت”
السديس يصدر قراراً بإنشاء وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف

السديس يصدر قراراً بإنشاء وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*