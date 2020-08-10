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مركز الملك سلمان يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

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مركز الملك سلمان يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

مركز الملك سلمان يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري
http://almnatiq.net/?p=892209

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.
وراجع العيادات أمس الأول 647 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 236 مريضًا، واستقبلت عيادات الأطفال 142 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 21 مريضا، وراجع 17 مريضا عيادة الأسنان.
كما استقبلت العيادة النسوية 98 مريضة وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 14 مريضا، كما تم عمل 102 تحليل لـ 36 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 32 صورة أشعة ل 24 مريضا، كما أعطي 40 مريضًا 104 لقاحات ، واستقبلت عيادة التغذية 19 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 426 وصفة طبية.

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