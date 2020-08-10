باحثات سعوديات يكتشفن مصلا من مشيمة الإبل لعلاج خشونة المفاصل

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حصلت باحثات سعوديات على براءة اختراع إثر اكتشاف مصل من مشيمة الإبل لعلاج خشونة المفاصل عند حقنه داخل مفصل الحيوان المصاب بالمرض، ويعد التهاب المفاصل مرضا مزمنا يصيب المفاصل ويؤثر على 53 % من الرجال و60 % من النساء في المملكة مما يؤثر سلباً على مزاولة أنشطتهم وحياتهم بشكل جيد، كما يعتبر تقدم العمر والسمنة من الأسباب الرئيسة لحدوث الالتهاب وزيادة خشونة المفاصل.

وبينت د. رها سعود أورفلي الأستاذ المشارك في علم العقاقير في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود والباحث الرئيس لبراءة الاختراع في حديثها لـ «الرياض»، أن المصل يعمل على التئام الغضروف دون إحداث أضرار جانبية كالمصاحبة للأدوية المساعدة على تخفيف حدة المرض والتي تمت ملاحظتها في التجربة على الجرذان من خلال أساليب العلاج الأخرى، مشيرةً إلى أن مشيمة الثديات غنية بالمواد الغذائية الضرورية للجنين والتي من أهمها البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والأملاح والمعادن، وأوضحت أورفلي أن المصل المستخلص من مشيمة الإبل تمت معالجته بطرق مختلفة ليحتوي على 16 حمضا أمينيا لها الدور الفعال في إعادة التئام غضروف الجرذان المصابة وإثباتها بالطرق العلمية، معربة عن تفاؤلها بالمصل الجديد خاصةً أن الفريق البحثي في طور إجراء الدراسات السريرية على مرضى التهاب المفاصل الذي سيساعد الكثير من المصابين ويخفف عليهم الآلام الناتجة من الالتهاب فور التأكد من مأمونيته على الإنسان.