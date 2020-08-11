سهم أرامكو الأفضل أداء بين عمالقة الطاقة العالمية رغم الجائحة

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تأثرت شركات الطاقة العالمية خلال العام الجاري، الذي يعد استثنائيا، من تداعيات جائحة كورونا، بعد تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط، حيث هوت أسهم كبرى الشركات في القطاع، لكن أداء سهم “أرامكو السعودية” كان في عكس المسار.

وبحسب «الاقتصادية»، حققت أسهم “أرامكو السعودية” أداء يعد الأفضل بين أسهم كبرى شركات النفط العالمية، حيث يقترب من مسح جميع خسائر العام، مع إغلاق جلسة أمس عند مستوى 33.05 ريال، أي أن السهم سجل تراجعا بنحو 6.2 في المائة.

في حين هبط سهم “شيفرون” أقرب منافسي “أرامكو” بنحو 28 في المائة منذ مطلع العام إلى مستوى 86.8 دولار للسهم. وبلغت التراجعات حدتها في منتصف آذار (مارس) حيث تجاوزت 56 في المائة.

وسجلت أغلبية أسهم شركات النفط أداء إيجابيا متفاوتا منذ قاع آذار (مارس) بفضل اتفاق “أوبك +” الشهير.

وتراجعت أرباح “أرامكو السعودية” خلال الربع الثاني بنحو 73 في المائة، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 24.62 مليار ريال. وكان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها قد وصف أداء الربع الثاني بالقوي، ويعزى ذلك إلى عوامل، أهمها المتانة المالية والتشغيلية، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، وكفاءة الموارد البشرية وكذلك نطاق الأعمال الفريد.

ورغم تراجع الأرباح، أعلنت أرامكو السعودية توزيع أرباح لمساهميها بلغت 70.32 مليار ريال تستحق بعد غد الثلاثاء، وهي أرباح للربع الثاني.