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ما حقيقة “الأنفاق تحت مرفأ بيروت”؟.. الجيش اللبناني يرد

ما حقيقة “الأنفاق تحت مرفأ بيروت”؟.. الجيش اللبناني يرد
http://almnatiq.net/?p=892239
المناطق- الرياض

رد الجيش اللبناني، على معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن وجود أنفاق وملاجئ تحت أرض مرفأ بيروت.

وقال بيان للجيش “تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا يزعم وجود أنفاق تحت بقعة الانفجار في المرفأ، تتبع لأحد التنظيمات اللبنانية”.

وأضاف “يهم قيادة الجيش أن تنفي نفيا قاطعا صحة هذه المزاعم وتوضح أن الإهراءات تضمّ مبنى تحت الأرض لإدارتها حيث يتم الوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات عبر نفق يمتد من المدخل الشرقي للإهراءات بتجاه الغرب”.

وتابع “يتناوب موظفون على مدار الساعة على العمل في غرفة العمليات التي تحتوي على أنظمة تشغيل المصاعد داخل الإهراءات وآلية سحب الحبوب من البواخر”.

وجددت قيادة الجيش دعوتها لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الشائعات والانجرار وراء معلومات غير صحيحة والعودة إلى المعنيين لأي استفسار.

وشهد مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، انفجارا قويا، خلف 154 قتيلا وآلاف الجرحى، إلى جانب عشرات المفقودين.

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