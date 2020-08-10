عيادات متنقلة بالطائف لتوعية وسلامة المتنزهين

عادل الزهراني - الطائف

بمشاركة بنك الدم بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف تقوم جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجولات توعوية وتثقيفية بالإضافة إلى حملة التبرع بالدم عبر عياداتها المتنقلة في أبرز الوجهات السياحية بالطائف لاستهداف الزوار والمصطافين.

وبين الأستاذ عادل رشيد مدير فرع جمعية كفى بالطائف أن هذه الجولات والتي تستهدف الشفا والهدا والردف تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي مشيراً أن يوم أمس شهد تفاعلاً كبيرا من الزوار حيث بلغ عدد المتبرعين بالدم ٥٠ متبرعا و قد أبدى العشرات منهم رغبتهم في العلاج وهجر السجائر ومشتقات التبغ ، مما سيكون له الأثر الكبير في نجاح هذه الحملة التي انطلقت لأجل سلامة المتنزهين ، وحتى تكون رحلتهم خالية من السموم والتلوث الذي يسببه التدخين بكافة أشكاله.

وقدّم مدير جمعية كفى شكره لإدارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على مشاركتهم في هذه الجولات ، مبينا أن الجمعية والقطاعات الصحية تدوران في فلك واحد وهو سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.