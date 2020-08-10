احدث الأخبار

حساب المواطن يودع أكثر من 1.8 مليار ريال لمستفيدي دفعة أغسطس
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من كارثة السيول بمحافظتي الحديدة ولحج
أبرز المواد
 أمير نجران يبحث استحداث وجهات جديدة للخطوط السعودية من وإلى المنطقة
منطقة نجران
 عيادات متنقلة بالطائف لتوعية وسلامة المتنزهين
منطقة مكة المكرمة
 دعم الحزام الأخضر في مركز الشفا السياحي بزراعة 10 آلاف م2 بنجيلة طبيعية
منطقة مكة المكرمة
 “الحياة الفطرية”: صيد الطيور ممنوع في جميع مناطق المملكة وبأي وسيلة
أبرز المواد
 السوبر التركي.. أنقرة ترتمي في أحضان الدوحة “من أجل المال”
أبرز المواد
 الشباب أبرز ناقلي عدوى كورونا وأكثر الفئات عصيانا على المراقبة
أبرز المواد
 ما حقيقة “الأنفاق تحت مرفأ بيروت”؟.. الجيش اللبناني يرد
أبرز المواد
 باحثات سعوديات يكتشفن مصلا من مشيمة الإبل لعلاج خشونة المفاصل
أبرز المواد
 وزيرة ونائب وعضو مجلس بيروت.. استقالات لبنان مستمرة وسط احتجاجات
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري
أبرز المواد
حساب المواطن يودع أكثر من 1.8 مليار ريال لمستفيدي دفعة أغسطس

حساب المواطن يودع أكثر من 1.8 مليار ريال لمستفيدي دفعة أغسطس

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من كارثة السيول بمحافظتي الحديدة ولحج

مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من كارثة السيول بمحافظتي الحديدة ولحج

أبرز المواد
أمير نجران يبحث استحداث وجهات جديدة للخطوط السعودية من وإلى المنطقة

أمير نجران يبحث استحداث وجهات جديدة للخطوط السعودية من وإلى المنطقة

منطقة نجران
عيادات متنقلة بالطائف لتوعية وسلامة المتنزهين

عيادات متنقلة بالطائف لتوعية وسلامة المتنزهين

منطقة مكة المكرمة

حساب المواطن يودع أكثر من 1.8 مليار ريال لمستفيدي دفعة أغسطس

حساب المواطن يودع أكثر من 1.8 مليار ريال لمستفيدي دفعة أغسطس
http://almnatiq.net/?p=892270

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد وتابع, وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني, أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد، مشكلين نسبة 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وبين أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 32% وشكل الذكـور المستقلون 68%، مشيراً إلى أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من كارثة السيول بمحافظتي الحديدة ولحج

مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من كارثة السيول بمحافظتي الحديدة ولحج
“الحياة الفطرية”: صيد الطيور ممنوع في جميع مناطق المملكة وبأي وسيلة

“الحياة الفطرية”: صيد الطيور ممنوع في جميع مناطق المملكة وبأي وسيلة
السوبر التركي.. أنقرة ترتمي في أحضان الدوحة “من أجل المال”

السوبر التركي.. أنقرة ترتمي في أحضان الدوحة “من أجل المال”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*