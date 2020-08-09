نائب أمير منطقة جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة ..

المناطق - فضه عطيف

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس المنطق عبر الاتصال المرئي اليوم ، جلسة مجلس المنطقة في دورة انعقاده الثالثة، للعام المالي الحالي.

واستهل سمو نائب أمير منطقة جازان الجلسة بكلمة توجيهية رفع من خلالها أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة خروجه من المستشفى سالمًا معافى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية ، وما تحقق من نجاحات في موسم حج العام الحالي ، بفضل الله تعالى ثم بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ،من جهود وخدمات لضيوف الرحمن ، والحفاظ على سلامتهم وأمنهم في هذه الظروف الاستثنائية في هذا الظرف الصحي ، وبذل كل الإمكانيات وتسخيرها لتحقيق أعلى المستويات الاحترازية والصحية.

وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان على ما تجده منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز والمواطن والمقيم بها من الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة ، وما من به على بلادنا من نعمه الظاهرة و الباطنة, وأهمها نعمة الأمن والأمان ورغد العيش في ظل حكومتنا الرشيدة ، التي تؤكد على أهمية الارتقاء بمستوى الخِدْمات الأساسية المقدمة للمواطن والمقيم.

وشدد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز على أهمية الدور المناط بمجلس المنطقة والمجالس المحلية بمختلف محافظات المنطقة في بحث احتياجات الأهالي من المشروعات الخدمية والتنموية والرفع بها ومناقشتها مع جهات الاختصاص ووضع الآليات والخطط الكفيلة بتنفيذها ، وفق أهمية وأولوية كل منها ، مبرزاَ أهمية العمل والجاد وتظافر الجهود والتعاون التام بين المواطن ومختلف الجهات الحكومية وتذليل كل ما قد يعترض تنفيذ تلك المشروعات.

نوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة من حرص واهتمام ومتابعة في كل ما يدفع بعجلة التنمية ويضمن استمراريتها ومواصلة إزالة العوائق وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وتبني استراتيجية التنوع الاقتصادي والسعي الحثيث لتطوير بنية اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة في التنمية وتلبية احتياجات الجيل الحالي مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ، سائلا سموه المولى عز وجل التوفيق للجميع.

من جانبه أوضح أمين عام مجلس منطقة جازان أحمد بن هادي الراجحي ، أن المجلس ناقش خلال الجلسة محضر اللجنة العامة المتضمن محاضر لجان الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الخدمات الصحية والشؤون الاجتماعية، ولجنة التنمية الإدارية والقوى العاملة ، بالإضافة إلى مناقشة محضر لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية، ولجنة البيئة ، ولجنة شؤون الأسرة.

وبين أن المجلس استعرض التقرير المفصل عن الجهود التي تقدمها الدولة – رعاها الله – لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص المقدم من فرع وزارة التجارة بالمنطقة، وتقرير بشأن التدابير الصحية بالمنطقة وكذلك تقرير نتائج تطبيق التدابير الأمنية والاحترازات الوقائية بالمنطقة، إضافة لاستعراض التقرير المقدم من إدارة النقل بالمنطقة حول جهود الإدارة في نفس المجال ، فيما جرى الاطلاع على الآلية التي تقدر بها وتحصر الزيادة في التعداد السكاني بالمنطقة خلال فترتي الصيف والشتاء.

واختتم الراجحي تصريحه مفيداً أن الجلسة تخللها استعراض للقرارات والتوصيات التي أعدت من قبل الأمانة العامة لمجلس المنطقة، وفق ما ورد في تقارير ومحاضر اللجان التي تم استعراضها خلال الدورة السابقة من إعمال المجلس واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه من موضوعات خلال الجلسة.