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السيّاح يستمتعون بنسمة هواء شلالات الباحة

السيّاح يستمتعون بنسمة هواء شلالات الباحة

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السيّاح يستمتعون بنسمة هواء شلالات الباحة

السيّاح يستمتعون بنسمة هواء شلالات الباحة
http://almnatiq.net/?p=892288
المناطق - واس

يستمتع السيّاح هذه الأيام في منطقة الباحة بالجلوس بالقرب من شلالات المياه الصافية المنحدرة من أعلى جبالها، والاستئناس بنسمة الهواء العليل المنبثقة عن شلالتها وهي تصب في أسفل الوادي مثل : شلاّل خيرة الذي يعد من الشلالات الضخمة في المملكة، حيث ترسم تلك المياه لوحة من الجمال الطبيعي للمياه العذبة التي تبدأ من علو الجبل لتصل إلى باطن الوادي.
ويقع شلال خيرة في غابة خيرة بمحافظة بني حسن في الشمال الغربي من منطقة الباحة التي تضم متنزه الأمير مشاري بن سعود والعديد من المدرجات الزراعية التي تحفظ الكثير من مخزون المياه بعد هطول الأمطار وتزوّد شلال خيرة أو ما يُسمى ببئر القلت بالمياه منذ قديم الزمان حتى وقتنا الحالي.
ولإضافة المزيد من الجمال في هذا المكان، سينتهي في غضون عدة أشهر بإذن الله مشروع حديقة شلال خيرة المنفذ على مساحة 22 ألف متر مربع، وتتضمن مسطحاتٍ خُضْرًا بمساحة 7000 متر مربع ، وبحيرتين مائيتين، ومجرى مائياً بطول 200 متر، وجلسات ومنطقة ألعاب وممرات ومواقع استثمارية تتضمن مطعماً ومقهى إلى جانب مواقف للسيارات ودورات مياه للرجال وللنساء.

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