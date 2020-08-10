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نائب أمير منطقة مكة يطّلع على المشاريع التي تنفذها أمانة جدة

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من بينها تطوير المرافق والطرق داخل المدينة

نائب أمير منطقة مكة يطّلع على المشاريع التي تنفذها أمانة جدة

نائب أمير منطقة مكة يطّلع على المشاريع التي تنفذها أمانة جدة
http://almnatiq.net/?p=892299
المناطق - جدة

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان على المشاريع التي تنفذها أمانة جدة ومن بينها تطوير المرافق والطرق داخل المدينة، جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماعاً بحضور أمين جدة صالح التركي وعدد من قيادات الأمانة.
واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر والذي يضم 10 مرافق على مساحة 2,5 كلم طولي، وتشمل إعادة تنفيذ الطرق، وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات، ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة، وتنفيذ مناطق ألعاب ونوافير، إضافة إلى خدمات متنوعة تتوفر فيها العناصر الذكية، وشاطئ رملي للسباحة ، ومناطق استثمارية.
كما اطلع سموه على الأعمال الجاري تنفيذها في الحدائق ومن بينها حديقة الأمير ماجد على مساحة 120 ألف م2 وتحوي منطقة ألعاب أطفال على مساحة تصل إلى 8 ألاف م2 ومسطحات خضراء ومرافق رياضية وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة للنوافير والمطاعم وأماكن مخصصة للعناية بالطفل كذلك زراعة أكثر من 1200 شجرة ونخلة .
واستعرض الأمير بدر بن سلطان خلال الاجتماع مشاريع تطوير الطرقات بالمدينة إضافة للمواقع المخصصة لرياضة المشي ومشاريع الساحات البلدية والهادفة لخلق ساحات ومسطحات خضراء ومناطق وترفيهية ومفتوحة وألعاب أطفال لخدمة السكان، كذلك مشاريع تطوير مداخل مدينة جدة بهدف تحسين الصورة البصرية لبوابات ومداخل المدينة وتحسين مساحات الكباري وزيادة جماليتها.

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