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نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

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نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=892303
المناطق - جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثًا اللواء عبدالله القرشي.
وهنأ سموه اللواء القرشي بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له التوفيق في مهام عمله.
من جهته قدّم مدير الدفاع المدني بالمنطقة شكره للأمير بدر بن سلطان على تهنئته وتوجيهاته الدائمة، سائلًا الله أن يكون عند حسن الظن.

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