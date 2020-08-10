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الهيئة السعودية للملكية الفكرية تطلب مرئيات العموم حول مشروع لائـحة ترخيص ممارسـة أعمال الملكية الفكريـة

الهيئة السعودية للملكية الفكرية تطلب مرئيات العموم حول مشروع لائـحة ترخيص ممارسـة أعمال الملكية الفكريـة
http://almnatiq.net/?p=892306
المناطق - الرياض

طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مرئيات العموم حول مشروع ترخيص ممارسـة أعمال الملكية الفكريـة، إذّ تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها ولها في سبيل ذلك اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، والترخيص للأنشـطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئـة.

ويهدف مشروع لائحة ترخيص ممارسـة أعمال الملكية الفكريـة إلى تنظيم أعمال مقدمي طلبـات الملكية الفكريـة نيابة عن الغير أمام الهيئـة، وتأهيل الممارسين والمتخصصين والمهتمين في ممارسة المهنـة والترخيص لهم.

وتدعوا الهيئة المهتمين من القطاعين الحكومي والخاص من الجهات والأفراد بشأن لإبداء المرئيات حول “مشروع لائحة ترخيص ممارسة أعمال الملكية الفكرية” وتقديم الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الأحد 04/01/1442هـ (الموافق 23/08/2020م)، وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة [email protected]مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات، عبر موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية saip.gov.sa

تسعى الهيئة من خلال هذا المشروع بزيادة عدد الممارسين المؤهلين لمهنـة وكيل أعمال الملكية الفكرية لتغطية احتياج السوق المحلي، والاشراف ومتابعة أداء الوكلاء العاملين في المجال ودعمهم، لتسهيل ممارسة النشاط وتعزيز ثقة المستفيد بالوكيل المرخص إضافة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين (محلياً وخارجياً)، من خلال المتخصصين المؤهلين والمرخص لهم.

كما تعمل الهيئة على تنميـة مجالات أعمال الملكية الفكريـة، وتعزيز التنافسية بين الوكلاء لتقديم خدمات نوعية للمستفيدين وتنميـة الاقتصـاد الوطني بها، وتشجيـع الأفراد وتمكين أصحاب التخصصات ذات العلاقة في ممارسـة المهنة لبناء سوق مستدام في هذه المهنة.

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