مهرجان بريدة للتمور.. 44% زيادة بتدفق الكميات واستقرار في الأسعار

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كشف تقرير الإحصاء اليومي لمهرجان بريدة للتمور ليوم أمس الأحد ارتفاعاً ملحوظاً في تداول الكميات الواردة للسوق من مختلف أنواع التمور بعكس الأيام السابقة من بداية المهرجان ، حيث وردت لساحة البيع 1220 مركبة محملة بنحو 354892 عبوة يبلغ وزنها الإجمالي 1419.57 طن من إنتاج 29 مزرعة.

وواصل السكري سيطرته على السوق بنحو 86.987 عبوة مسجلاً 250 ريالاً كأعلى سعر و20 ريالاً كأقل سعر للعبوة الواحدة ، تليه الونانة 354 عبوة يتراوح سعرها ما بين 5 إلى 10 ريالات ، ثم البرحي 114 عبوة بسعر 4 إلى 8 ريالات ، ثم نبتة علي 75 عبوة بسعر 10 إلى 15 ريالاً ، والصقعي 37 عبوة بسعر يتراوح ما بين 30 و60 ريالاً ، بالإضافة إلى 1156 عبوة من أنواع أخرى من التمور تفاوت أسعارها ما بين 80 و150 ريالاً.

وبين الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان ، أن ساحات مدينة التمور ببريدة تشهد وبشكل يومي منذ ساعات الصباح الأولى نشاط تجاري لبيع كميات كبيرة من أنواع التمور خلال المزادات وسط حضور من التجار والمستهلكين ، مؤكداً الزيادة الملحوظة في عدد الكميات التي وفدت للسوق ليوم الأحد عن سابقة (السبت) بنسبة 44% تقريباً ، فيما لا زالت الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع ولم يطرأ عليها تغيراً نتيجة كثافة الكميات.