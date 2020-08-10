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أمير تبوك يراس اجتماع لجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق

أمير تبوك يراس اجتماع لجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق
http://almnatiq.net/?p=892315
المناطق- تبوك- فايز السميري؛

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم في قاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة اجتماع اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد بن محمد الغملاس وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وفي ختام الاجتماع سأل سموه المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – .

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