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مدني البرك ينتشل جثتين تعود لإمراتين غرقتا بمستنقع في وادي القريزعات

مدني البرك ينتشل جثتين تعود لإمراتين غرقتا بمستنقع في وادي القريزعات

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مدني البرك ينتشل جثتين تعود لإمراتين غرقتا بمستنقع في وادي القريزعات

مدني البرك ينتشل جثتين تعود لإمراتين غرقتا بمستنقع في وادي القريزعات
http://almnatiq.net/?p=892328
المناطق - عسير

تمكنت فرق الأنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة البرك من انتشال جثتين تعود لإمراتين غرقتا بمستنقع في وادي القريزعات .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن ادارة الدفاع المدني بمحافظة البرك تلقت بلاغاً حضوريا في تمام الساعة (١١:٥٨) اليوم الاثنين الموافق ١٤٤١/١٢/٢٠هـ يفيد عن وجود حالتي غرق بوادي القريزعات بمركز عمق .
وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول إتضح بأن الحالة عبارة عن غرق إمراتين داخل مستنقع ناتج عن السيول بوادي القريزعات أثناء قيامهم بالتنزه وقد قامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث عنهم في المستنقع وانتشال الجثتين ، نسال الله ان يتغمدهما بواسع رحمته.

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