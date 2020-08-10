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أمير القصيم يرأس اجتماع متابعة تنفيذ وسير المشاريع التنموية بالمنطقة

أمير القصيم يرأس اجتماع متابعة تنفيذ وسير المشاريع التنموية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=892343
المناطق / بريدة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , اجتماع متابعة تنفيذ وسير المشاريع التنموية بمنطقة القصيم , بحضور معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود , ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي , ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق , ومسؤولي القطاعات الحكومية بالمنطقة.

واستمع سموه من مسؤولي القطاعات عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها ومدى نسبة الإنجاز بها , والمشتملة على الطرق والتعليم والبلديات والصحة , بالإضافة إلى المشاريع التابعة لجامعة القصيم والخدمات البلدية والمياه والزراعة .

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية مواصلة الجهود لتنفيذ كافة المشاريع التي يتم تنفيذها بالمنطقة في كافة القطاعات , مؤكداً على أن ما تتلقاه المنطقة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من دعم وعطاء لا يتوقف ساهم وبشكل كبير في تنفيذ واكتمال العديد من المشاريع الهادفة لتحقيق تنمية مستدامة في منطقة القصيم , مبيناً سموه على الجميع بمضاعفة الجهود لمواكبة تحديات النمو واتساع المنطقة في أفقها الاستثماري والاقتصادي , منوهاً سموه بما تتلقاه المنطقة من دعم القيادة ـ أيدها الله ـ وما تحقق من تنمية , مبدياً سعادته بما شاهده من إنجاز مبارك في عدد من المشاريع التنموية التي تم تنفيذها هذا العام , مشيراً إلى أن المشروعات المتعثرة تقلصت ـ ولله الحمد ـ بصورة كبيرة ، مؤكداً سموه دعمه ومتابعته الدائمة لكل ما يخدم المنطقة تنموياً واقتصادياً واستعداده التام لدعم كل عمل يساهم في تعزيز التنمية والتطوير ، مشيراً على أن خدمة المواطن أولاً هي منهج دائم يجب أن يحتذي به الجميع , مقدماً شكره وتقديره لكافة الجهود المبذولة من مسؤولي المنطقة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

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