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“هيئة الاتصالات” تكشف سرعات المشغلين وأداء أهم الألعاب وتطبيقات التواصل الاجتماعي في المملكة

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“هيئة الاتصالات” تكشف سرعات المشغلين وأداء أهم الألعاب وتطبيقات التواصل الاجتماعي في المملكة

“هيئة الاتصالات” تكشف سرعات المشغلين وأداء أهم الألعاب وتطبيقات التواصل الاجتماعي في المملكة
http://almnatiq.net/?p=892350
المناطق - واس

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، التقرير الربعي لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة “مقياس” للربع الثاني من عام 2020م، الذي شمل مقارنات بين سرعات المشغلين في المملكة وبيانات بسرعات التحميل والرفع، وتصنيفًا لأفضل المشغلين في كل منطقة من مناطق المملكة، ومؤشرات أخرى عن أداء أكثر التطبيقات والألعاب استخداماً في المملكة.
وسجلت المملكة ارتفاعًا في سرعات الهاتف المتنقل عن المتوسط العالمي، حيث بلغت سرعة التحميل في المملكة 66.54 ميجابت في الثانية، فيما يقدر المعدل العالمي لتحميل البيانات
34.67 ميجابت في الثانية.
وتصدرت شركة زين قائمة الشركات في متوسط سرعات الإنترنت الثابت على مستوى التحميل، لتسجل معدلات بسرعة 103.25 ميجابت في الثانية، فيما جاءت شركة الاتصالات السعودية STC في المركز الأول بين شركات تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، بسرعة تحميل تبلغ 66.23 ميجابت في الثانية.
وتضمن التقرير أبرز مؤشرات نشر شبكة الجيل الخامس، مشيرًا إلى وصول المحافظات التي تتوفر بها شبكة الجيل الخامس إلى 35 محافظة، وتصدرت شركة زين قائمة الشركات حيث بلغ
عدد المحافظات التي تغطيها 27 محافظة، فيما جاءت شركة الاتصالات السعودية STC في المركز الأول من حيث سرعة تحميل الجيل الخامس المتنقل.
وعلى صعيد مؤشرات الألعاب والتطبيقات، كشف التقرير الربعي عن إحصائيات تتعلق بأداء أكثر 5 تطبيقات للتواصل الاجتماعي استخداماً في المملكة وأكثر 5 ألعاب وتطبيقات للاجتماعات
المرئية، مستعرضاً أداء المشغلين في كل تطبيق من حيث سرعات الوصول والتصفح.
وأوضحت الهيئة أن أحد أهداف إصدار التقرير الربعي لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة “مقياس” تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات
للمستخدمين، مبينة أن من شأن هذا التقرير أيضًا تعزيز الشفافية في السوق من خلال البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.
ودعت الهيئة المهتمين والراغبين بالاطلاع على كامل التقرير والحصول على معلومات وتفاصيل أكثر لزيارة موقع الهيئة الإلكتروني: www.citc.gov.sa , رابط التقرير www.citc.gov.sa/MQ02.

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