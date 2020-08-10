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خبير متفجرات: انفجار بيروت نتج عن احتراق صواريخ عسكرية

خبير متفجرات: انفجار بيروت نتج عن احتراق صواريخ عسكرية
http://almnatiq.net/?p=892359
المناطق - وكالات

زعم خبير متفجرات أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت نتج عن احتراق صواريخ عسكرية وليس نترات الأمونيوم، كما جرى الترويج له.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الرأي صدر عن الإيطالي دانيلو كوبي، البالغ من العمر 56 عاما، والذي يعد أحد خبراء المتفجرات الرائدين في البلاد.

ويعتقد كوبي أن الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس لم يكن بسبب نترات الأمونيوم “لأن لون السحابة كان برتقاليا”، حسب ما أظهرته الصور ومقاطع الفيديو.

وأوضح الخبير أن انفجار نترات الأمونيوم يخلف سحابة صفراء واضح لونها.

وأضاف الخبير كوبي “يمكنك أن ترى بوضوح السحابة البرتقالية التي يميل لونها إلى الأحمر الفاتح.. وهو ما يؤشر على حضور عنصر الليثيوم”.

وتابع “عنصر الليثيوم يمكن أن يتجلى في الوقود الدافع للصواريخ العسكرية.. أعتقد أنه كانت هناك أسلحة”.

وشهد مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، انفجارا قويا، خلف 154 قتيلا وآلاف الجرحى، إلى جانب عشرات المفقودين.

وذكر رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب أن 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في المستودع، يعتقد أنها السبب وراء انفجار مرفأ بيروت، فيما تواصل لجنة خاصة التحقيق في الواقعة.

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