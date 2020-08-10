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دورتموند يفعل بند التجديد في عقد سانشو ويمدد معه حتى 2023

دورتموند يفعل بند التجديد في عقد سانشو ويمدد معه حتى 2023

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دورتموند يفعل بند التجديد في عقد سانشو ويمدد معه حتى 2023

دورتموند يفعل بند التجديد في عقد سانشو ويمدد معه حتى 2023
http://almnatiq.net/?p=892367
المناطق_الرياض

قال ميشيل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند إن ملف رحيل سانشو عن الفريق قد أغلق نهائيًا واللاعب مستمر.

وكانت بعض الأنباء قد أفادت باقتراب مانشستر يونايتد من حسم الصفقة في الساعات الأخيرة، قبل أن تنقلب الأمور تمامًا بتصريحات زورك.

وتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا للسفر إلى سويسرا للمشاركة في المعسكر التدريبي للتحضير للموسم الجديد لبوروسيا دورتموند.

وفي هذا الشأن، قال زورك إن اللاعب قد وافق سرًا منذ فترة على البند الذي يرفع راتبه مقابل التجديد مع الفريق إلى غاية العام 2023.

وأضاف: “الصيف الماضي قمنا بتعديل راتب جادون ليتناسب مع تطور أدائه والقيمة التي يمثلها لنا، لذلك في السياق ذاته، قمنا بالفعل بتمديد عقده حتى عام 2023 في ذلك التوقيت”

وتابع: “نخطط للموسم المقبل بوجود سانشو الذي سيكون معنا بكل تأكيد، هو جزء هام من خطط الفريق ولا يمكن أن يرحل هذا الصيف”.

وبذلك يتلقى مانشستر يونايتد صدمة كبيرة، حيث بدأ النادي الإنجليزي يبحث عن بدائل، أبرزها سيكون كينجسلي كومان ودوجلاس كوستا.

يذكر أن جادون سانشو كان الهدف الأبرز لمانشستر يونايتد ومدربه أولي جونار سولشاير خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

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