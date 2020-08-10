أردوغان يعترف بفشله في البحر المتوسط: أصبحنا دولة حبيسة

بعد سنوات من سياسة التعنت في منطقة البحر المتوسط، اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفشل نظامه في ملف ترسيم الحدود في البحر المتوسط.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الموالية له: لقد حُبست تركيا في منطقة البحر المتوسط ولا يوجد منفذ للحصول على ثروات.

جاء ذلك بعد أيام من إتمام اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان من جهة وليبيا واليونان من جهة أخرى واعتراف الأمم المتحدة بهذه الاتفاقيات المنظمة لترسيم الحدود والاعتراف بيها دوليا.

وبعد الوضع الذي وصلت إلى تركيا في البحر المتوسط، اضطر أردوغان إلى استجداء الدول المطلة على البحر المتوسط لحضور اجتماع في محاولة منه لحصول بلاده على مساحة أكبر في المياه الاقتصادية بالبحر المتوسط.