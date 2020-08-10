النصر يصالح جماهيره ويفوز على أبها بهدفين دون مقابل

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تمكن نادي النصر من الفوز على مضيفه أبها بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي يحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها.

وسجل هدفي النصر عبدالرزاق حمدالله من (ركلة جزاء) ، أحمد موسى في الدقيقة 62 من عمر المباراة، وشهدت المباراة حالة طرد في صفوف أبها للاعب كرم برناوي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة 48 محافظًا على المركز الثاني ومقلصاً الفارق إلى 6 نقاط مع الهلال ، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة ٣٣ في المركز التاسع.