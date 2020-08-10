بنشوة الفوز على الفيحاء.. الاتفاق يستعد للاتحاد

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عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الاثنين منتشياً بفوزه على الفيحاء بالدمام يوم أمس بنتيجة 3-2.

ويستعد النواخذة بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي لمواجهة مضيفه الاتحاد يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان لاعبو الاتفاق الذين خاضوا مباراة الفيحاء قد أجروا تدريباً استشفائياً، فيما أجرى بقية اللاعبين الذين خاضوا أجزاءً من مباراة الفيحاء والذين لم يشاركوا تدريبهم عصر اليوم على ملعب عبد الله الدبل بالنادي.

وقد ابتدأ التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي بكلمة تحفيزية أشاد فيها بلاعبي فارس الدهناء وبرغبتهم للفوز، وطالبهم بمواصلة التألق في الـ6 المباريات المتبقية من الدوري، ثم ابتدأ التدريب بدوران لاعبي الفريق حول الملعب، أجرى اللاعبون بعدها تدريباً لياقياً عبارة عن سرعات تنافسية من خلال مجموعتين، ثم طبق لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية من خلال مجموعتين، واختتم التدريب بمناورة جادة على ثلث الملعب.