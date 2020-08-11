بيروت من الوطن إلى المهجر

بيروت من الوطن إلى المهجر

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أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر أغسطس: بنزين 91 بـ 1.43 وبنزين 95 بـ 1.60

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أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر أغسطس: بنزين 91 بـ 1.43 وبنزين 95 بـ 1.60

أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر أغسطس: بنزين 91 بـ 1.43 وبنزين 95 بـ 1.60
http://almnatiq.net/?p=892397
المناطق_الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين عن تحديث أسعار الوقود لشهر يوليو من عام 2020 خلال الفترة من 10 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل، موضحة أن الأسعار المحدثة ستكون كالآتي: بنزين 91 بـ(1.43) ريال للتر الواحد، فيما سيكون سعر لتر البنزين 95 بـ (1.60) ريال.

ويبدأ تطبيق الأسعار المحدثة 11 أغسطس 2020م.

ويمكن لملاك المحطات والمواطنين متابعة تحديث الأسعار بشكل شهري عبر الصفحة المخصصة لبيع الوقود بالتجزئة في موقع شركة أرامكو السعودية على الرابط:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

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