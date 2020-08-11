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إحباط مخطط إجرامي لتهريب ما يقارب طناً من الحشيش المخدر إلى المملكة

إحباط مخطط إجرامي لتهريب ما يقارب طناً من الحشيش المخدر إلى المملكة

أبرز المواد

إحباط مخطط إجرامي لتهريب ما يقارب طناً من الحشيش المخدر إلى المملكة

إحباط مخطط إجرامي لتهريب ما يقارب طناً من الحشيش المخدر إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=892416
المناطق - الرياض

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات، فقد أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية ، حيث جرى على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبتوفيق من الله، جرى إحباط هذا المخطط الإجرامي وضبط المواد المخدرة التي بلغت (948) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مستقبلها، وهو مواطن من أرباب السوابق في منطقة الرياض.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وضبط كل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات البلاد التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها، مشددا على أنهم سيقفون – بعون الله وتوفيقه – سداً منيعاً في وجه كل من يحاول الإخلال بأمن الوطن واستهداف شبابه ومقدراته بهذه السموم.

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