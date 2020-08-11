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شاهد بالصور .. وادي الحبق وثمار النبق من الوجهات السياحية بالمملكة

شاهد بالصور .. وادي الحبق وثمار النبق من الوجهات السياحية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=892421
المناطق - الرياض

تتميز منطقة تبوك بوادي الديسة أحد أشهر الأودية السياحية في المملكة، وواحدًا من أبرز المعالم الطبيعية في تبوك المعروف بوادي “الحبق” و”ثمار النبق”، و”وادي دامة”، و”وادي قرار” ، وتعددت الأسماء إلا أن مواطن الجمال في هذا الوادي تغني الباحث عن الهدوء والهواء العليل عن ألف مسمى.
ويقع الوادي إلى الجنوب من مدينة تبوك بحوالي 220 كم، ويخترق الجبال الراسيات على شكل أعمدة تستقر تحتها الأشجار بمختلف أصنافها لاسيما النخيل وشجر الدامة والحبق الذي يفترش الوادي في مشهد جميل يقف أمامه الإنسان إجلالاً وإكبارًا بعظمة الخالق وبديع صنيعه، فما أن يصل الزائر إلى مشارف الوادي حتى تستقبله الجبال بروعة احمرارها وعلوها المتراص بأطوال مختلفة ، لتقوده إلى عين جارية تسمى ” العين الزرقاء ” وهي منطقة تجمع للمياه القادمة من الينابيع لاسيما النبع الذي يسكن في وسط الوادي ، وينسل من نقطة صخرية لايُعرف مصدرها بقدر مايُعرف جمالها وعذوبة ماءها ، وأبعد من ذلك اعتدال الأجواء على مدار السنة في الوادي ، وانتشار أشجار الحمضيات ومختلف الفواكه في المنطقة ومنها ثمار النبق التي يجنيها الأهالي ليصنعوا منها “مربى النبق” و “دبس النبق” وهي من المحاصيل التي يتجه بها سكان مركز الديسة إلى الصناعات التحويلية ، لما لمحاصيلهم التي ينتجها الوادي من أهمية.
ويتميز وادي الديسة بزراعة مختلف الفواكه والخضروات والحمضيات وأشجار الموز والمانجو والطماطم والحبق والنعناع، ومما يضفي على الوادي بعدًا آخرًا من الجمال احتضانه لواجهة ومقابر نبطية منحوتة بالصخر كما يوجد به بعض المواقع الأثرية الأخرى لبقايا مستوطنات سكنية مثل المشيرف والسخنة والمسكونة .

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