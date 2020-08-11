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ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات المصانع في الصين وتزايد الطلب على الطاقة

ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات المصانع في الصين وتزايد الطلب على الطاقة

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الأمير تركي بن طلال يلتقي الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية

منطقة عسير

ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات المصانع في الصين وتزايد الطلب على الطاقة

ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات المصانع في الصين وتزايد الطلب على الطاقة
http://almnatiq.net/?p=892422
المناطق - الرياض

سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً، بدعمٍ من بيانات تشير إلى تعافي المصانع في الصين، وتزايد الطلب على الطاقة، وآمال بشأن المزيد من الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 59 سنتاً، أو 1.3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 44.99 دولاراً للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتاً، أو 1.8 في المئة، لتسجل عند التسوية 41.94 دولاراً للبرميل.

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