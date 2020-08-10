الأمير تركي بن طلال يلتقي الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية

المناطق - عسير

التقى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بالرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية عبد الله بن حمد بن زرعة وفريق عمله، وذلك بمكتب سموه بمقر إمارة المنطقة.

وبحث أمير منطقة عسير خلال اللقاء آلية تقديم المدينة خدماتها لتكون ذراعًا وفرعًا صحيًا إضافيًا في منظومة الرعاية الصحية بالمنطقة، والتخفيف من مشقة البحث عن العلاج في مدن أخرى.

وتم خلال اللقاء استعراض الخدمات الطبية الحالية بالمنطقة والمشاريع المستقبلية،

وتم استعراض عدد من المواقع المناسبة لتشغيل المدينة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية وجود موقع لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية ضمن مشروع مدينة الملك فيصل الطبية بالمنطقة.

واستعرض الأمير تركي بن طلال مدى الاستفادة من برامج الرعاية المتخصصة والتأهيل بالمنطقة، حيث تأتي كنقطة قوة إضافية لإستعادة الخريجين المهاجرين من المنطقة والذين تجاوز عددهم 53 ألف شخص، ويحتوي المشروع القادم لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية على 30 إلى 50 سريراً للتأهيل ، كما سيكون في فرع المدينة عيادات ومراكز تخصصية وعمليات عظام متقدمة وعمليات عامة، وتعد مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية إحدى مشاريع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية (غير الهادفة للربح)

ويأتي هذا التوسع في مناطق المملكة تماشيًا مع الرؤية السابقة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمة الله – نحو رعاية المرضى في كل مناطق المملكة.