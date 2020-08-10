1000 مستفيد ومستفيدة من توزيع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك للأضاحي

المناطق- تبوك:

استفاد 1000 مستفيد ومستفيدة في مدينة تبوك وضواحيها من مشروع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية المتضمن توزيع لحوم الأضاحي على المسجلين بقوائمها.

‏وأعدت الجمعية جدولاً زمنياً لتنفيذ برنامج توزيع لحوم الأضاحي في أحياء مدينة تبوك والمراكز والقرى التابعة لخدمات الجمعية مع حرصها على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظاً على سلامة العاملين في المشروع أثناء استقبال المُضحّين وخلال توزيع الأضاحي على المستفيدين.