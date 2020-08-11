إطلاق نار في محيط البيت الأبيض وترامب يغادر المؤتمر الصحفي اليومي بشكل مفاجئ

المناطق - الرياض

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، وسط حراسة مشددة من عناصر جهاز الخدمة السرية، وذلك بعد وقوع إطلاق نار خارج السور المحيط بقاعة المؤتمر.

وعاد ترامب إلى القاعة، ليستكمل المؤتمر بعد دقائق قليلة، مفيدا أن سلطات الأمن أطلقت النار على مشتبه مسلح، وتم نقله إلى المستشفى.

وقال الرئيس الأمريكي “: لقد وقع إطلاق النار على حافة السور الخارجي للبيت الأبيض”، مؤكدا أن الأمر تحت السيطرة التامة، مشيرا إلى أنه لم يُصب أحد آخر في إطلاق النار، مشيدا بسرعة تجاوب فريق الخدمة السرية.