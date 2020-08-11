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المرور يكشف ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الحمراء ويحّذر من المخالفات

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المرور يكشف ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الحمراء ويحّذر من المخالفات

المرور يكشف ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الحمراء ويحّذر من المخالفات
http://almnatiq.net/?p=892440
المناطق_الرياض

كشفت الإدارة العامة للمرور عن 5 ضوابط للالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، منها التوقف قبل الالتفاف إلى اليمين؛ للتأكد من خلوّ التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

وأوضحت أيضاً أنه:  إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الإلتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.

ونبهت إلى وجوب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريقًا رئيسيًا بدون خدمة، وإذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

وحذرت على عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة مكتوب عليها ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.

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