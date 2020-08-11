حساب المواطن: قيمة الإيجار تعتبر دخلًا إضافيًّا للمستفيد ويجب الإفصاح عنه

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أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يتم حساب قيمة الإيجار التي يحصل عليها المؤجّر من المستأجر كدخل إضافي للطرف الأول، ولابد من الإفصاح عنه.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على سؤال بهذا الخصوص «نعم.. في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، و سيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن».

وتابع البرنامج قائلًا: «ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

ووجه أحد المستفيدين سؤالًا، مفاده أنه استخرج عقد إيجار إلكتروني، فهل يتم حساب قيمة الإيجار المدفوع كدخل إضافي للمؤجر؟.