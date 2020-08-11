الجيش الليبي يقصف قارباً على متنه 20 إرهابياً من ميليشيات الوفاق

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، استهدف قوات الجيش، قارباً خرق المنطقة العسكرية البحرية المحظورة ليلة الأحد وكان على متنه حوالي 20 عنصراً إرهابياً من ميليشيات حكومة الوفاق من جنسيات مختلفة.

وأضاف المسماري في منشور على الصفحة الرسمية أن استهداف القارب جاء عقب دخوله منطقة الحظر ورفضه التحذيرات المتكررة، لتستهدفه وحدات الدفاع الساحلي، ما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة.

ويُذكر أن الجيش الوطني الليبي حذر في وقت سابق السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.