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الصحة: زيادة أسرة العناية المّركزة في مستشفيات الأحساء بنسبة 120%

الصحة: زيادة أسرة العناية المّركزة في مستشفيات الأحساء بنسبة 120%
http://almnatiq.net/?p=892445
المناطق_الرياض

أعلنت الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة الأحساء لجميع القطاعات بنسبة 120%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا، بإضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد – 19.

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