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بالصور: تسريبات تكشف تفاصيل مذهلة في ساعة أبل الجديدة “Apple Watch 6”

بالصور: تسريبات تكشف تفاصيل مذهلة في ساعة أبل الجديدة “Apple Watch 6”

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بالصور: تسريبات تكشف تفاصيل مذهلة في ساعة أبل الجديدة “Apple Watch 6”

بالصور: تسريبات تكشف تفاصيل مذهلة في ساعة أبل الجديدة “Apple Watch 6”
http://almnatiq.net/?p=892460
المناطق_متابعات

كشفت تسريبات عن تفاصيل مذهلة في ساعة أبل الجديدة” Apple Watch 6” ، برغم من أنه لم تطرأ الكثير من التغييرات الملحوظة على تصميم ساعات أبل Apple الخارجي منذ ظهور الجيل الأول من منتجات أبل واتش Apple Watch من ما يُقارب الخمس سنوات.

ولن تحمل ساعات ساعة أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ تعديلات كبيرة لذلك لا يتوقع المحللين أن تحمل تصميم خارجي متغير كليا عن السلاسل السابقة لساعات الشركة الأمريكية.

ولكن هذا الأمر لا يمنع أن نتوقع تواجد بعض التغيرات الطفيفة في تصميم ساعة أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ الخارجي مثل إلغاء الزر البارز الذي يأتي على جانب الساعة والذي يستخدمه مالكي ساعات أبل Apple للرجوع إلى القائمة الرئيسية تماما مثل زر العودة للصفحة الرئيسية في هواتف آيفون iPhone.

أما فيما يخص شاشة عرض أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ فربما نرى ولأول مرة شاشة ساعة أبل Apple الذكية تتحول من طراز OLED إلى microLED وهو ما قد يؤدي إلى إصدار ساعة أقل حجما وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

وبحسب التسريبات المتداولة حتى الآن بخصوص عُمر بطارية ساعة أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ فالمعلومات تشير إلى تفوق الجيل القادم على إصدار أبل واتش 5 ” Apple Watch 5″ حيث يُتوقع أن تأتي بطارية الساعة بسعة 303.8 مللي أمبير في الساعة.

وبالنسبة للمواصفات التكنولوجيا لساعات أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ القامة فإنها ستحمل مميزات عدة على رأسها خاصة SpO2 لمراقبة نسبة الأكسجين في الدم حيث ستنبه الساعة مالكها بشكل فوري انخفاض نسبة الأكسجين في دمه خصوصا عند القيام بالحركة أو التمارين الرياضية.

وبالإضافة إلى تتبع نسبة الأكسجين في الدم ستكون ساعة أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ قادرة على قراءة ضغط الدم وإرسال تنبيهات مٌبكرة في حالة ارتفاعه وانخفاضه عن المعدلات المسموح بها.

كما صُممت ساعات أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ لتهتم بصحة مالكيها النفسية وثباتهم العقلي فساعة أبل Apple المٌنتظرة ستمتلك خاصية تمكنها من إرسال إشارات تحذيرية عند الشعور باقتراب تعرض مرتديها لنوبة من التوتر والهلع.

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