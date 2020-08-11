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وزير التعليم: استمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد حتى نهاية عام 2020م

وزير التعليم: استمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد حتى نهاية عام 2020م

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وزير التعليم: استمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد حتى نهاية عام 2020م

وزير التعليم: استمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد حتى نهاية عام 2020م
http://almnatiq.net/?p=892463
المناطق_الرياض

‏وجه وزير التعليم  د.حمد آل الشيخ باستمرار الصرف على من تخرّج وانتهت بعثته في فصلي الربيع والصيف لعام 2020م، وما زال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة إلى المملكة، على أن تتم عودته خلال شهر من تاريخ هذا القرار.

بالإضافة إلى الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

 

وأوضح أن صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (بدون المرافقين) المتواجدين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد، على أن يُرفع لمعالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين.

 

تفويض معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب الجائحة.

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