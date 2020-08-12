احدث الأخبار

أول شركة تصنع الكمبيوتر المحمول تعلن وقف إنتاجه
أبرز المواد
 احتجاجات عنيفة في إثيوبيا .. وسقوط قتلى وعشرات الجرحى
أبرز المواد
 الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يخضع للاعتبارات الموسمية
أبرز المواد
 الصين ترد بالمثل وتفرض عقوبات على دبلوماسيين أمريكيين
أبرز المواد
 برنامج الأغذية يحذر: الخبز قد ينفد من لبنان خلال أسبوعين
أبرز المواد
 146.6 مليار دولار احتياطي نقدي قياسي لمجموعة وارن بافيت الاستثمارية رغم الجائحة
أبرز المواد
 ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول
أبرز المواد
 51.8 مليار ريال قروض شركات التمويل في المملكة بنهاية الربع الأول .. ارتفعت 8.9 %
أبرز المواد
 بيل جيتس: العالم سيواجه كارثة بيئية أسوأ من كورونا
أبرز المواد
 “المرور” يوضح عقوبة عدم دفع المخالفات خلال 30 يومًا
أبرز المواد
 التعليم تنهي تكليف جميع قائدي المدارس الأهلية والعالمية
أبرز المواد
 النفط يتراجع مع ارتفاع إصابات كورونا
أبرز المواد
أول شركة تصنع الكمبيوتر المحمول تعلن وقف إنتاجه

أول شركة تصنع الكمبيوتر المحمول تعلن وقف إنتاجه

أبرز المواد
احتجاجات عنيفة في إثيوبيا .. وسقوط قتلى وعشرات الجرحى

احتجاجات عنيفة في إثيوبيا .. وسقوط قتلى وعشرات الجرحى

أبرز المواد
الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يخضع للاعتبارات الموسمية

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يخضع للاعتبارات الموسمية

أبرز المواد
الصين ترد بالمثل وتفرض عقوبات على دبلوماسيين أمريكيين

الصين ترد بالمثل وتفرض عقوبات على دبلوماسيين أمريكيين

أبرز المواد

146.6 مليار دولار احتياطي نقدي قياسي لمجموعة وارن بافيت الاستثمارية رغم الجائحة

146.6 مليار دولار احتياطي نقدي قياسي لمجموعة وارن بافيت الاستثمارية رغم الجائحة
http://almnatiq.net/?p=892491
المناطق - الرياض

سجلت مجموعة بيركشاير هاثاواي الاستثمارية، التي يملكها الملياردير وارن بافيت، أمس، احتياطيا نقديا قياسيا بلغ 146.6 مليار دولار في الربع الثاني، رغم التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا العالمية.
وبحسب “الألمانية”، يمثل هذا المبلغ الجديد زيادة بنحو عشرة مليارات دولار عن الربع السابق وسيزيد من الضغط على بافيت (89 عاما) للاستثمار.
وتراجعت الأرباح التشغيلية للمجموعة، التي تضم نحو 90 شركة وعديدا من المساهمات الكبيرة 10 في المائة على أساس سنوي إلى 5.5 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الدخل من 14.1 مليار دولار إلى 25.3 مليار دولار مع تعافي سوق الأسهم.
كما أعلنت مجموعة “بيركشاير هاثاواي” أمس، خفض قيمة شركتها بريسيشن كاستبارتس، وهي مورد لقطع غيار صناعة الطائرات بنحو 9.8 مليار دولار، خلال الربع الثاني، إضافة إلى خسارة عشرة آلاف وظيفة، حيث تسببت جائحة فيروس كورونا في ألم واسع النطاق في مجموعة بافيت.
وبحسب “رويترز”، فإنه رغم خفض قيمة الشركة، قالت “بيركشاير هاثاواي” إن صافي الدخل في الربع الثاني ارتفع 87 في المائة بسبب المكاسب في استثمارات الأسهم العادية مثل شركة أبل مع انتعاش الأسواق، وانخفض ربح التشغيل، الذي لم تؤثر فيه خفض القيمة 10 في المائة.
قالت كاثي سيفرت، محللة أسهم، إن “خفض القيمة كان حكيما في بريسيشن. إنه اعتراف بما اعتقدته السوق منذ فترة طويلة، أن سعر الشراء كان عاليا”.
قالت مجموعة بيركشاير، التي استحوذت على بريسيشن مقابل 32.1 مليار دولار في 2016 في أكبر عملية استحواذ لها، التي وصفها بافيت في ذلك الوقت بسعر باهظ، إن كوفيد – 19 تسبب في قيام شركات الطيران بخفض طلبات الطائرات، ما أدى إلى انخفاض الطلب بشكل ملحوظ على منتجات بريسيشن. وتراجعت إيرادات شركة بريسيشن بمقدار الثلث.
وقالت بيركشاير إن النتائج تضررت أكثر بعد إعادة هيكلة قوية لتقليص العمليات، وذكرت شركة بيركشاير هاثاواي أنها قامت بإعادة شراء كمية قياسية من أسهمها خلال الربع الثاني وسط تضرر الأرباح التشغيلية بسبب جائحة كورونا.
وقالت شركة بيركشاير إنها أعادت شراء ما قيمته 5.1 مليار دولار من الأسهم في أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، حيث قامت بشراء أكثر من 4.6 مليار دولار من أسهمها من الفئة B ونحو 486.6 مليون دولار في أسهم الفئة A.
وهذه هي أكبر عملية إعادة شراء للأسهم على الإطلاق في فترة واحدة للملياردير وارن بافيت، وهو ما يمثل ضعف ما تم شراؤه في الربع الأخير من 2018 عند 2.2 مليار دولار، وفي الواقع، المبلغ أكثر قليلا مما أنفقه بافيت في إعادة شراء أسهم بيركشاير في 2019 بالكامل.
تأتي عمليات إعادة الشراء هذه خلال فترة عصيبة بالنسبة لبعض الشركات، التي تستثمر فيها شركة بيركشاير بالكامل بسبب الجائحة التي تسببت في ضعف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.
وتراجعت الأرباح التشغيلية لشركة بيركشاير هاثاواي بنسبة 10 في المائة خلال الربع الثاني، لتهبط إلى 5.51 مليار دولار، بالمقارنة مع 6.14 مليار دولار كانت قد سجلتها الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما حصلت الشركة أيضا على نحو عشرة مليارات دولار من شركة بريسيشن كاستبارتس، أكبر أعمال “بيركشاير” ضمن قطاع التصنيع.
واستفادت “بيركشاير” من مكاسب قدرها 34.5 مليار دولار من استثماراتها في الأسواق المالية، يذكر أن “بيركشاير” تستثمر بقوة في عديد من الشركات، التي ارتفعت منذ أن وصلت سوق الأسهم الأوسع إلى القاع في أواخر آذار (مارس)، حيث تضاعفت قيمة شركة أبل- وهي أكبر شركة تساهم فيها “بيركشاير” منذ 23 آذار (مارس).

روابط ذات صلة

أول شركة تصنع الكمبيوتر المحمول تعلن وقف إنتاجه

أول شركة تصنع الكمبيوتر المحمول تعلن وقف إنتاجه
احتجاجات عنيفة في إثيوبيا .. وسقوط قتلى وعشرات الجرحى

احتجاجات عنيفة في إثيوبيا .. وسقوط قتلى وعشرات الجرحى
الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يخضع للاعتبارات الموسمية

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يخضع للاعتبارات الموسمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*