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بيل جيتس: العالم سيواجه كارثة بيئية أسوأ من كورونا

بيل جيتس: العالم سيواجه كارثة بيئية أسوأ من كورونا
http://almnatiq.net/?p=892492
المناطق - الرياض

حذر بيل جيتس رجل الأعمال الأمريكي مؤسس شركة “مايكروسوفت”، من كارثة بيئية تنتظر العالم ستكون ذات تأثير أسوأ من جائحة كورونا.
وقال جيتس في مقال نشره عبر مدونته الإلكترونية إنه “مهما كان وباء كورونا مروعا، قد تكون تغيرات المناخ أسوأ من ذلك”.
وتوقع جيتس أن يواجه العالم خلال العقود القريبة أزمة كبرى ناجمة عن تغير المناخ، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا بلغت 14 وفاة لكل 100 ألف من السكان، بينما ستكون نسبة الوفيات جراء ارتفاع درجات الحرارة على الأرض مشابهة للأعوام الـ40 القريبة، وستزيد عليها بخمسة أضعاف بحلول عام 2100.
وطالب جيتس العالم بمواجهة تغيرات المناخ، لافتا إلى ضرورة تخفيض انبعاثات الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري، واستخدام المنجزات العلمية والابتكارات للرقابة على مستوى الانبعاث.
وأعرب عن قناعته بأن مكافحة تغير المناخ يجب أن تجري في الدول النامية أيضا، مشيرا إلى أنه ليس هناك متسع من الوقت أمام البشرية ويجب اتخاذ خطوات عاجلة. وكان بيل جيتس قد حذر، في تموز (يوليو) الماضي، من ارتفاع معدلات الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا، قائلا “إن الذروة لم تأت بعد”.
تصريحات جيتس جاءت في مقابلة تلفزيونية تحدث فيها عن المعدلات المقلقة لأعداد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة، قائلا “معدلات العدوى في الولايات المتحدة خلال الصيف، مقلقة للغاية. الطقس الدافئ، يدفع الناس إلى الظهور أكثر إلى الهواء الطلق. في الواقع، هذه الظروف أسهل في تقليل العدوى عما ستكون عليه في الخريف”.

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