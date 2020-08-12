51.8 مليار ريال قروض شركات التمويل في المملكة بنهاية الربع الأول .. ارتفعت 8.9 %

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ارتفعت قيمة القروض التي قدمتها شركات التمويل في السعودية إلى نحو 51.85 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2020، مسجلة نموا نسبته 8.9 في المائة “4.24 مليار ريال” مقارنة بنهاية الربع المماثل من 2019 البالغة 47.61 مليار ريال.

ووفقا لرصد “الاقتصادية” ارتفعت قيمة القروض المقدمة من شركات التمويل بدعم من نمو القروض العقارية السكنية التي قدمتها شركات التمويل، إذ نمت 3.95 مليار ريال تشكل نحو 93.1 في المائة من النمو لإجمالي قيمة قروض شركات التمويل.

وتتوزع قروض شركات التمويل إلى ستة أنشطة هي “التمويل العقاري السكني”، “التمويل العقاري التجاري”، “تمويل المركبات”، “تمويل بطاقات الائتمان”، “التمويل الشخصي”، و”تمويلات أخرى”، إلا أن “تمويل المركبات” و”العقاري السكني” استحوذا على 76.4 في المائة بنهاية الربع الأول 2020.