3 دبابات إسرائيلية تخترق السياج التقني على الحدود الجنوبية اللبنانية

المناطق - الرياض

خرقت ثلاث دبابات للجيش الإسرائيلي اليوم السياج التقني في بلدة ميس الجبل الجنوبية ضمن الخط الأزرق ، واحدة منها عادت أدراجها في حين بقيت الاثنتان في منطقة الخرق.

وأفادت مصادر أمنية أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنبلة فوسفورية حارقة أشعلت النار في المنطقة المتنازع عليها بين السياج التقني والخط الأزرق خلال انسحاب الدباباتين إلى داخل السياج التقني في منطقة كروم الشراقي في ميس الجبل.