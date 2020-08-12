احدث الأخبار

الصين ترد بالمثل وتفرض عقوبات على دبلوماسيين أمريكيين
أبرز المواد
 برنامج الأغذية يحذر: الخبز قد ينفد من لبنان خلال أسبوعين
أبرز المواد
 146.6 مليار دولار احتياطي نقدي قياسي لمجموعة وارن بافيت الاستثمارية رغم الجائحة
أبرز المواد
 ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول
أبرز المواد
 51.8 مليار ريال قروض شركات التمويل في المملكة بنهاية الربع الأول .. ارتفعت 8.9 %
أبرز المواد
 بيل جيتس: العالم سيواجه كارثة بيئية أسوأ من كورونا
أبرز المواد
 “المرور” يوضح عقوبة عدم دفع المخالفات خلال 30 يومًا
أبرز المواد
 التعليم تنهي تكليف جميع قائدي المدارس الأهلية والعالمية
أبرز المواد
 النفط يتراجع مع ارتفاع إصابات كورونا
أبرز المواد
 بلدية الوجه تضبط أكثر من 99 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة من خلال 125 جولة
منطقة تبوك
 هيئة السياحة” تتيح فرصة اكتشاف سواحل البحر الأحمر عبر رحلات سفن “كروز”
أبرز المواد
 تويتر تتيح للمستخدمين التحكم في هوية المتفاعلين مع التغريدات
أبرز المواد
الصين ترد بالمثل وتفرض عقوبات على دبلوماسيين أمريكيين

الصين ترد بالمثل وتفرض عقوبات على دبلوماسيين أمريكيين

أبرز المواد
برنامج الأغذية يحذر: الخبز قد ينفد من لبنان خلال أسبوعين

برنامج الأغذية يحذر: الخبز قد ينفد من لبنان خلال أسبوعين

أبرز المواد
146.6 مليار دولار احتياطي نقدي قياسي لمجموعة وارن بافيت الاستثمارية رغم الجائحة

146.6 مليار دولار احتياطي نقدي قياسي لمجموعة وارن بافيت الاستثمارية رغم الجائحة

أبرز المواد
ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول

ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول

أبرز المواد

الصين ترد بالمثل وتفرض عقوبات على دبلوماسيين أمريكيين

الصين ترد بالمثل وتفرض عقوبات على دبلوماسيين أمريكيين
http://almnatiq.net/?p=892505
المناطق - الرياض

أعلنت الصين عقوبات غير محددة بحق 11 سياسيا أميركيا، ورؤساء منظمات غير حكومية، من بينهم السناتور ماركو روبيو وتيد كروز اللذان أعلنت بكين عن اسميهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إن 11 منهم “أدوا بشكل سيئ” في قضايا متعلقة بهونغ كونغ، حيث قامت الصين بقمع أصوات المعارضة بعد أن فرضت قانون الأمن القومي في المدينة شبه المستقلة الشهر الماضي.

ويساوي عدد الأميركيين الذين وردت أسماؤهم بالضبط عدد المسؤولين في هونغ كونغ والصينيين الذين وضعتهم الولايات المتحدة على قائمة العقوبات الأسبوع الماضي.

وأظهرت الصين عزمها على تحدي مثل هذه الضغوط من خلال اعتقال رجل أعمال والإعلامي المستقل البارز جيمي لاي.

وقال لي جيان “الإجراءات الأميركية ذات الصلة تدخل صارخ في شؤون هونغ كونغ. هذا تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاك خطير للقانون الدولي، والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية.

وأضاف: “الصين تحث الولايات المتحدة على أن يكون لديها فهم واضح للوضع، وتصحح الأخطاء، وتتوقف بشكل فوري عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين.”

ومن الأسماء التي ذكرتها وزارة الخارجية الصينية، السناتور جوش هاولي، وتوم كوتون، وكريس سميث.

روابط ذات صلة

برنامج الأغذية يحذر: الخبز قد ينفد من لبنان خلال أسبوعين

برنامج الأغذية يحذر: الخبز قد ينفد من لبنان خلال أسبوعين
146.6 مليار دولار احتياطي نقدي قياسي لمجموعة وارن بافيت الاستثمارية رغم الجائحة

146.6 مليار دولار احتياطي نقدي قياسي لمجموعة وارن بافيت الاستثمارية رغم الجائحة
ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول

ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*