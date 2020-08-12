الصين ترد بالمثل وتفرض عقوبات على دبلوماسيين أمريكيين

المناطق - الرياض

أعلنت الصين عقوبات غير محددة بحق 11 سياسيا أميركيا، ورؤساء منظمات غير حكومية، من بينهم السناتور ماركو روبيو وتيد كروز اللذان أعلنت بكين عن اسميهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إن 11 منهم “أدوا بشكل سيئ” في قضايا متعلقة بهونغ كونغ، حيث قامت الصين بقمع أصوات المعارضة بعد أن فرضت قانون الأمن القومي في المدينة شبه المستقلة الشهر الماضي.

ويساوي عدد الأميركيين الذين وردت أسماؤهم بالضبط عدد المسؤولين في هونغ كونغ والصينيين الذين وضعتهم الولايات المتحدة على قائمة العقوبات الأسبوع الماضي.

وأظهرت الصين عزمها على تحدي مثل هذه الضغوط من خلال اعتقال رجل أعمال والإعلامي المستقل البارز جيمي لاي.

وقال لي جيان “الإجراءات الأميركية ذات الصلة تدخل صارخ في شؤون هونغ كونغ. هذا تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاك خطير للقانون الدولي، والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية.

وأضاف: “الصين تحث الولايات المتحدة على أن يكون لديها فهم واضح للوضع، وتصحح الأخطاء، وتتوقف بشكل فوري عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين.”

ومن الأسماء التي ذكرتها وزارة الخارجية الصينية، السناتور جوش هاولي، وتوم كوتون، وكريس سميث.